Спортивных школьников из 11 стран собрал в Ленинградской области V Международный фестиваль школьного спорта государств – участников СНГ.

Более 450 школьников из Ленинградской области и других регионов России, а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Эстонии в составе сборных команд будут соревноваться в 7 видах спорта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В течение недели на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово», Агалатовской средней общеобразовательной школы, Лесколовского центра образования и Кузьмоловского структурного подразделения Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва будут проходить соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, баскетболу 3х3, настольному теннису, бадминтону и шахматам.

Перед открытием соревнований заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов подчеркнул значимость развития школьного спорта в регионе: «В Ленинградской области ведется большая работа по развитию школьного спорта, сегодня в регионе работают более 270 школьных клубов, почти 40 тысяч детей занимаются школьным спортом, большой вклад в это развитие привносят программа ремонта школьных спортивных залов, а также региональная программа строительства пришкольных стадионов. Принимая международный фестиваль школьного спорта в Ленинградской области, мы уделяем внимание не только спортивной, но и культурной составляющей, мы знакомим его участников с культурой и историей Ленинградской области, России».

Фестиваль продлится до 30 сентября, торжественная церемония закрытия соревнований запланирована на 29 сентября.