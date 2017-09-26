Во Всеволожском центре культуры и досуга 22 сентября прошло первое заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской области при администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

Вновь созданный орган, в числе прочих задач, призван координировать деятельность органов местного самоуправления Всеволожского района, участвующих в профилактике правонарушений, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Открыл заседание заместитель главы администрации Всеволожского района Валерий Половинкин. На совещании также присутствовали представители УМВД по Всеволожскому району, администрации района и поселений. Заслушивались доклады профильных специалистов по нескольким направлениям: профилактика и пресечение правонарушений в сфере торговли, организация общественного порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Главным пунктом повестки дня стал вопрос организации деятельности добровольных народных дружин на территории поселений Всеволожского района. Данный проект успешно реализуется в Заневском и Новодевяткинском поселениях. Специалисты администраций первого уровня, курирующие данное направление, поделились с присутствующими опытом, который можно назвать образцовым на сегодняшний день. Деятельность народных дружин целесообразна не только с точки зрения предотвращения возможных правонарушений, но и с точки зрения воспитания гражданской ответственности и роста гражданского самосознания.