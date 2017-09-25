Общественники Ленобласти встретились на природе

Традиционный слет общественных организаций и политических партий области прошел с 15 по 17 сентября на базе «Лосевская» в Приозерском районе. В этом году слет проходит уже в двенадцатый раз. Организатором выступило Законодательное собрание Ленинградской области.

Все началось со встречи участников с председателем ЗакСа ЛО Сергеем Бебениным, которая прошла в здании правительства Ленинградской области. Сергей Михайлович отметил важность диалога между представителями общественности и парламентариями. Затем прошла работа по тематическим секциям. После этого участники отправились на базу «Лосевская», где их ожидала обширная программа.

Гостей ждали конкурс приветствий, экоквест, творческий конкурс «Соратник и соратница слета». В рамках культурной программы был организован танцевальный вечер «Давайте познакомимся». А перед сном все желающие собрались у костра.

По итогам мероприятия, первое место поделили между собой две команды: Регионального отделения партии «Единая Россия» (капитан – Максим Гиндин) и Ленинградской региональной общественной организации «ИГРА» (капитан – член Общественной палаты Всеволожского района и Общественной палаты Ленинградской области Николай Свирин).

Екатерина КОРОЛЕВА по материалам открытых источников