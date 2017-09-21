В пятницу, 22 сентября, в газете «Всеволожские вести» выйдут очередные выпуски постоянных рубрик «Крим-факт» и «Неизвестные даты».

Погрузившись в мир криминальной хроники, читатели смогут узнать об усмирении сотрудниками Росгвардии вооруженного ножом квартирного дебошира; о гибели молодого гастарбайтера в колодце в деревне Агалатово; о приключениях автоледи из Нового Девяткино. Также поклонников рубрики ожидает информация о том, как один удар может обернуться пятью годами лишения свободы и сообщение о гибели пенсионера в бассейне спортивного клуба.

А любители истории в рубрике «Неизвестные даты» смогут прочесть об успешном начинании сеньора Ломбарди; вспомнить о героическом «Концерте» советских партизан; узнать подробности появления трамвая в Северной столице и выяснить, кто и при каких обстоятельства впервые в мире выполнил «мертвую петлю» на самолете еще 104 года тому назад.