Ежедневно 200 тысяч жителей направляются утром на работу в Петербург, а вечером – домой в область.

О том, что региональный бюджет несёт потери от недоплаты НДФЛ и налоги оседают в бюджете Петербурга, говорили чиновники всех рангов. Эта тема уже давно набила оскомину. По разным данным, в Северной столице работают 30% трудоспособного населения Гатчинского района, около 40% – из Всеволожского и более 50% из Кировского районов. Из-за оттока 25–40-летних работников различных сфер Ленинградская область постепенно превращается в придаток трудовых ресурсов.

– Среднемесячная заработная плата в 47-м регионе в феврале 2017 года составила 36 140 рублей, – констатируют в областном комитете по труду и занятости. – Это на 0,8% выше средней оплаты труда в России, но ниже, чем в Санкт-Петербурге.

– Если говорить о маятниковой миграции, то понятно, что она зависит от размеров заработка, – отмечает председатель комитета по труду и занятости Ленобласти Алексей Брицун. – Сейчас службы занятости делают упор на сокращение утечки трудовых ресурсов. Мы постоянно отслеживаем социальную ситуацию и регулярно проводим мониторинг финансово-экономического состояния предприятий. Один из индикаторов в этом плане – открытие новых рабочих мест.

Безусловно, ключевой индикатор роста благосостояния населения – создание высокооплачиваемых рабочих мест. Большой прогресс в том, что областное правительство это понимает и старается качнуть пресловутый маятник в свою сторону. Кстати, недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в обозримом будущем Гатчина может получить статус столицы Ленинградской области. А это сулит открытие новых рабочих мест. Но пока сотни тысяч жителей со всех районов области ждут на перроне электричку в Санкт-Петербург. Они едут в мегаполис за длинным рублем…

Ирэн ОВСЕПЯН