Продолжается «Месячник безопасности» в образовательных учреждениях Всеволожского района. В рамках Года гражданской обороны инспектор Роман Михайлов вместе с пожарным расчётом 93-й пожарной части 15 отряда федеральной противопожарной службы по Ленинградской области организовали учебную тренировку по эвакуации учащихся, педагогического состава и персонала из Всеволожской школы № 4.

Тренировка прошла успешно, все ученики, преподаватели и персонал школы были выведены без нарушений алгоритма и с соблюдением временных норм, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Дополнительно с педагогическим составом и персоналом школы был проведён инструктаж о соблюдении правил пожарной безопасности. Сотрудникам напомнили номера вызовов экстренных служб и как правильно подавать информацию диспетчеру.

Как показывает статистика, подобные регулярные мероприятия позволяют снизить количество происшествий, связанных с гибелью или травматизмом людей при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации.