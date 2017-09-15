Мы сказочно богаты. Куда бы и по какой бы дороге мы ни отправились в путь по нашей бескрайней Ленинградской области – по обеим сторонам дороги нас будут окружать ели, сосны, берёзы и осины. По давней пословице, лес нас «кормит, поит и одевает». И потому сохранность лесов является важной задачей всех работников лесничеств 47­-го региона.

Грамотно сохранить, переработать и реализовать лесное богатство – вот их главная задача. Для её успешного решения правительство ЛО разработало и реализует программу «Развитие лесного хозяйства». Она направлена на устойчивое и эффективное управление лесным хозяйством, сокращение потерь от пожаров, обеспечение воспроизводства лесов. Программа осуществляется с 2014 по 2020 год в один этап.

В лесах Ленинградской области с начала пожаро­опасного сезона 2017 года зафиксировано всего 88 лесных пожаров общей площадью 33,49 га. По количеству возгораний и их площади это в два раза меньше, чем в 2016 году. Созданная в регионе система раннего обнаружения позволила своевременно ликвидировать все пожары.

Накануне праздника Дня лесника, или Дня работников леса, который празднуется у нас в стране в этом году 17 сентября, наш корреспондент Владимир Шемшученко встретился с директором филиала Ленинградского областного управления лесами (директором Всеволожского лесничества), заслуженным лесоводом России Анатолием Петровым. Интервью с ним читайте в сегодняшнем номере газеты «Всеволожские вести».