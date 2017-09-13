В ближайшую пятницу в газете «Всеволожские вести» выйдет очередной выпуск постоянной рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать о загадочных обстоятельствах смерти петербуржца в окрестностях поселка Дубровка и нелепой гибели гостя из Азербайджана от рук хулигана с карабином; ознакомиться с некоторыми подробностями пожара в Суоранде, где на месте сгоревшего дома обнаружили два женских тела; посочувствовать теперь уже бывшему владельцу серебристого Mercedes С180 особой серии, принадлежавшего жителю Мурманска и исчезнувшего с живописного берега озера Хеппоярви. Также поклонников рубрики ожидает информация ГУ МЧС о погибших и спасенных на водоемах Ленобласти за летний период, короткий рассказ о лесной прогулке, обернувшейся гибелью для одного из ее участников, а также безрадостное повествование о нелепой смерти юного токсикомана.