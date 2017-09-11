9 сентября во Всеволожске и Сертолово состоялась масштабная добровольческая уборка несанкционированных свалок – «Сделаем!» А 10 сентября в рамках проекта прошёл семейный экофестиваль «Зелёный Всеволожск».

Проект реализуется общественной организацией «Мусора.Больше.Нет» при поддержке областного комитета по печати и связям с общественностью и администрации Всеволожского района.

В один день было убрано 16 несанкционированных свалок в местах отдыха горожан, на природных территориях, на объектах культурного наследия и местах боевой славы. В субботниках приняло участие 300 человек – добровольцы экологических движений и общественных организаций, сотрудники компаний – партнёров акции, жители Всеволожска, Сертолово, Санкт-Петербурга. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский также поучаствовал в мероприятии. Он собрал три мешка пустых банок и бутылок в Румболовском парке. Всего в ходе акции было собрано 14 тонн отходов, из которых на переработку будет отправлено 7 тонн автомобильных покрышек и 2,5 тонны бытовых отходов – пластиковая и стеклянная тара, металлолом.

Цель организаторов акции – кроме очистки природных территорий, создать в городе резонанс – это первая массовая добровольческая акция во Всеволожске, призванная обратить внимание горожан и администрации на проблемы замусоривания мест отдыха и необходимости решать этот вопрос сообща.

На следующий день после акции, 10 сентября, организаторы провели во Всеволожском Центре культуры и досуга семейный экологический фестиваль «Зелёный Всеволожск» с мастер-классами, лекциями, выставкой скульптур из вторсырья, игровой зоной и зоной обмена вещами для всех жителей и гостей города. Фестиваль посетило около 200 человек.

На этом проект «Сделаем! Всеволожский район чистым» не заканчивается. На 30 сентября запланирована акция «Сделаем! Токсово». Там уборки будут проводиться на Токсовских озёрах при участии добровольцев одноимённой организации «Токсовские озёра». А участники уборок во Всеволожске выразили желание закончить наведение чистоты на 1-м Ждановском озере.

Фото Антона КРУПНОВА