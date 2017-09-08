Как талисман храним мы память эту

Патриотическая акция «900 блокадных дней», посвященная 76-й годовщине начала блокады Ленинграда, состоялась 8 сентября у мемориала «Цветок жизни». Мероприятие было организовано администрацией Всеволожского района, Музейно-мемориальным комплексом «Дорога жизни» и Рахьинским Домом культуры.

В почетном карауле на кургане «Дневник Тани Савичевой» стояли школьники-юнармейцы и военнослужащие. У подножия кургана собрались учащиеся школ, ветераны, представители общественных организаций Всеволожского района и Санкт-Петербурга.

Перед участниками митинга от имени представительной и исполнительной власти выступили: Ольга Владимировна Ковальчук, глава МО «Всеволожский муниципальный район; Андрей Александрович Низовский, глава администрации района; Ангелина Александровна Плыгун, глава МО «Город Всеволожск».

С патриотическим призывом обратился к юным участникам митинга заместитель командующего войсками Западного военного округа Юрий Григорьевич Евтушенко.

От лица всеволожских ветеранов произнесла речь Роза Николаевна Субботина, председатель общественной организации «Блокадный детский дом».

Житель блокадного Ленинграда Алевтина Леонидовна Васильева выступила с воспоминаниями о своем военном детстве, о том, как ребенком переправлялась через ледовую Дорогу жизни из блокадного Ленинграда и своими глазами видела тонущую в Ладожском озере машину. Эту страшную память о войне и блокаде не стёрли годы, и она надеется, что такое больше никогда не повторится.

С проникновенными словами и иконой в руках обратился к собравшимся иерей Олег Патрикеев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары.

В исполнении сводного хора «Улыбка» Всеволожского лицея № 1 под руководством Вероники Царевой прозвучал гимн «Дорога жизни».

Под Государственными флагами Российской Федерации и Ленинградской области участники митинга колонной прошли от кургана «Дневник Тани Савичевой» по Аллее дружбы к памятнику «Цветок Жизни», символизирующий победу жизни над смертью. После минуты молчания состоялось возложение венков и живых цветов на каменные «лепестки».

По традиции 8 сентября в березовой роще, посаженной много лет назад пионерами, заалели красные пионерские галстуки в память о мужестве детей-ленинградцев. Почетное право повязать галстуки на березы было предоставлено отряду «Юнармии» Лицея № 1, участникам хора «Улыбка», учащимся Рахьинского центра образования, представителям ветеранских организаций района.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА