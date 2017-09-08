7 сентября на спортплощадке в микрорайоне Южный города Всеволожска уже в шестой раз прошел фестиваль «Здоровый образ жизни». Молодежь из разных уголков района приняла участие в спортивных состязаниях и узнала о здоровом образе жизни.

На открытии мероприятия выступила заместитель главы администрации по социальному развитию Елена Фролова. Она поприветствовала участников фестиваля и поблагодарила молодежь за стремление к здоровому образу жизни.

Фестиваль организован отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района в рамках областной антинаркотической акции «Неделя здоровья», инициированной комитетом по молодежной политике Ленинградской области.

К участию в мероприятии приглашали активную молодежь нашего района в возрасте от 14 до 30 лет. В этот день они играли в волейбол, дартс, уличный баскетбол, флорбол и соревновались в спортивной эстафете. Победителей ждали кубки и памятные сувениры.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона КРУПНОВА