У мемориала «Цветок жизни» почтут память жертв блокады

8 сентября в 12.00 на мемориальном комплексе «Цветок жизни» (3 км Дороги жизни) состоится памятное мероприятие, посвященное 76-летию начала блокады Ленинграда.

Организатором выступает Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» при поддержке администрации Всеволожского района.

В ходе мероприятия детский хор «Улыбка» исполнит гимн Дороги жизни, написанный поэтом Дмитрием Дариным и композитором Сергеем Зыковым, а проект «Блокада. Голоса» представит материалы из уникального видеоархива воспоминаний детей блокадного Ленинграда.

Для школьников и юнармейцев Всеволожского района Ленинградской области будет проведен «Живой урок истории. Дорога жизни». В ходе урока школьники и юнармейцы повяжут красные галстуки на березы, высаженные у мемориала «Цветок жизни» в память о мужестве юных защитников Ленинграда, познакомятся с историей Дороги жизни, поучаствуют в тематической викторине и посетят мемориалы, установленные вдоль Дороги жизни, в конце урока участников ждет полевая кухня.

Идейным вдохновителем и куратором проекта «Живые уроки истории» является глава Всеволожского района Ольга Ковальчук. Реализацией проекта занимается Маргарита Куортти, куратор отрядов Юнармии.