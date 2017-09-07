В эти выходные в крепости Орешек состоится ежегодный праздник «День крепости». Кульминацией праздника станут исторические реконструкции обороны крепости от шведов в 1555, 1582 и 1611 годах.

В истории крепости Орешек немало героических страниц, за почти семь веков своего существования крепость неоднократно становилась форпостом защиты русских земель от завоевателей. В XVI – начале XVII столетия крепость неоднократно отражала вражеские атаки и выдерживала многомесячные осады. Об этих героических и драматических событиях предложат вспомнить участникам «Дня крепости – 2017».

Также в программе Дня крепости музыкальный концерт, ярмарка промыслов, детские и взрослые мастер-классы. В дни праздника в башне Головина гости смогут увидеть выставку картин с видами Орешка Ольги Гончаренко и Евгения Щербаня.

Время проведения праздника:

9 сентября с 11.00 до 19.00.

13.00 – торжественное открытие выставки Ольги Гончаренко и Евгения Щербаня (башня Головина);

14.00 – торжественное открытие праздника.

10 сентября с 11.00 до 18.00.