Во всемирной истории мало битв, которые можно сопоставить с Бородинским сражением и по неслыханному кровопролитию, и по тяжёлым последствиям. К этому сражению привела глубоко продуманная стратегия полководца Кутузова.

Ум и воинская доблесть Кутузова были признаны и товарищами, и начальством уже в первые годы его военной службы, которую он начал в 19 лет. Находясь в войсках Румянцева, он первым бросался в атаку и последним выходил из боя. В конце первой турецкой войны получил опасное ранение в голову, потерял зрение на один глаз. После лечения за границей, куда направила его Екатерина, был послан в Крым в помощь Суворову, который вёл переговоры с татарами. Участвуя в переговорах, Кутузов обнаружил умение обходиться с людьми, разгадывать их намерения, бороться против интриг противника и добиваться полного успеха. Суворов был от него в восторге. Чтобы понять, почему именно его призвал русский народ в трудный для России момент к спасению Отечества, читайте материал Геральда Баско в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».