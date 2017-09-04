Праздничные гулянья развернулись во Всеволожске с раннего утра. Администрация Всеволожского района приготовила не только оригинальную программу праздника, основные мероприятия которого развернулись на Юбилейной площади, но и зрелищный сюрприз.

Торжественное открытие прошло с участием Северо-Западного отделения мотоклуба «Ночные волки». «Смотрите, байкеры!» – в восторге завизжала ребятня, когда мотоциклисты буквально «влетели» на Юбилейную площадь. Вместе с известными байкерами «прокатилось» и руководство района.

На мотоциклах приехали глава района Ольга Ковальчук, руководитель районной администрации Андрей Низовский, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун и другие гости праздника.

После торжественных речей горожан и жителей района ждала интересная развлекательная программа. В 16.00 состоялся районный фестиваль «Мы здесь живем, чтоб сказку сделать былью», литературные чтения «Взгляд через столетия». Затем выступили артисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Концерт завершился праздничным фейерверком.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА

