Александр Дрозденко в День знаний провел урок для всеволожских школьников

1 сентября в Ленинградской области открылась одна новая и 13 полностью обновленных школ. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко принял участие в торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в новой школе на 275 мест в Кудрово и провел открытый урок для десятиклассников.

«Современные школьные здания очень светлые, в них есть не только хорошо оснащенные специализированные классы, но также созданы возможности для занятий различными видами спорта, – отметил глава региона. – Ленинградская область думает о своем будущем, и чтобы реализовать имеющиеся планы, нам нужны молодые ребята с качественным образованием. Именно поэтому мы строим и оснащаем новые школы, занимаемся реновацией старых зданий, оказываем поддержку педагогам».

По окончании линейки глава региона осмотрел учебные классы, столовую, библиотеку и школьный спортзал, а также провел для десятиклассников тематический урок «Россия, устремленная в будущее. Знай и люби свой край», в ходе которого представил свое видение основных событий в истории Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Сегодня в первые классы пошли 19 055 юных ленинградцев (16 000 – в 2016 году). За последние два года в школах области появилось 10 тысяч новых мест.

Всего на территории региона функционирует более 900 образовательных учреждений (383 школы; 391 дошкольная организация; 101 организация детского дополнительного образования; 32 организации профессионального образования), в которых работают более 20 тысяч педагогов, обучаются более 147 тысяч детей.

Фото Антона КРУПНОВА