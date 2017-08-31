Александр Дрозденко: «Конкурс на строительство виадука во Всеволожске скоро объявят»

«Для строительства виадука глава Всеволожской администрации Андрей Низовский сумел решить проблему со спорными земельными участками», – сказал на встрече с журналистами губернатор 47-го региона Александр Дрозденко на XXI фестивале СМИ Ленинградской области.

– Сегодня дорожный фонд Ленинградской области насчитывает 10 миллиардов рублей, – отметил Александр Юрьевич. – Первая очередь гатчинского виадука уже сдана. Проблемы со строительством второй очереди. Отмечу, что при строительстве развязок возникают проблемы с землевладельцами, которые за свои домики просят огромные компенсации. Сегодня нам ничего не мешает начать строительство виадука во Всеволожске. Дана команда комитету по строительству подготовить необходимую документацию. Две недели назад были сняты последние замечания по экспертизе. Скоро будет объявлен конкурс на строительство. Предполагается подписать пятилетний контракт с подрядчиками, которые возьмут на себя не только строительство, но и обслуживание объекта.

Ирэн ОВСЕПЯН