Фермеры поделятся урожаем на ярмарке выходного дня

В первое воскресенье осени, 3 сентября, на Юбилейной площади города Всеволожска пройдет первая «Ярмарка выходного дня». Свою продукцию жителям и гостям города предложат фермерские хозяйства и крупные сельхозпроизводители, садоводы и предприятия перерабатывающей промышленности района.

Ярмарка, которая регулярно будет проводиться по выходным дням в период с 3 сентября по 24 декабря, организована администрацией Всеволожского района. На ярмарках выходного дня будет представлен большой ассортимент сельхозпродукции, молочной продукции, мяса, товаров народного потребления, кондитерских изделий и многого другого. Вся продукция будет проверяться ветеринарно-санитарной экспертизой и только после этого попадать на прилавки. Охрану общественного порядка будет осуществлять муниципальная служба безопасности.

Инициативу создания «Ярмарки выходного дня» прокомментировал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский:

– Идея ярмарки пришла к нам во время выставки «Агрорусь-2017», где наш район выглядел более чем достойно. Поэтому мы решили поддержать наших местных производителей, предложив им бесплатные торговые места, и сделать их продукцию максимально доступной для населения.

Все желающие принять участие в ярмарке могут обращаться в отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 72 или по телефону отдела 8 (813-70) 31-457.