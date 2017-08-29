Во Всеволожском районе жители продолжают отмечать дни рождения своих поселений. В этом году праздничные мероприятия посвящены не только Дню города или поселка, но и приурочены к 90-летию Ленинградской области.

В минувшее воскресенье центр Заневского городского поселения, Кудрово, радушно принимал гостей – всех, кто захотел поучаствовать в насыщенной и разнообразной программе праздника.

Поздравили жителей глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев, глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий. Также со сцены прозвучали теплые слова поздравления от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Саяда Алиева.

Андрей Низовский, поздравляя присутствовавших на празднике, отметил те перемены к лучшему, которые уже ощущают или совсем скоро почувствуют кудровчане и жители соседних населенных пунктов: «Всеволожский район стал самым большим районом в Российской Федерации по численности населения. И, несмотря на то, что существуют проблемы с доступностью мест в дошкольных образовательных учреждениях, уже сейчас есть большие позитивные изменения.

В этом году в Кудрово открываются четыре детских сада: в большой школе, на Европейском проспекте, два на Венском проспекте. В начале следующего года планируется к открытию детский сад на 220 мест. А с правительством Ленобласти ведется активная работа по выработке компенсационных мер тем семьям, которые не смогут сразу получить место для ребенка в дошкольном образовательном учреждении».

Фото Антона КРУПНОВА