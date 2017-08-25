Этнические проблемы и их решение в современной России обсудили участники XVI Международной этнокультурной экспедиции-фестивале «Волга – река мира. Диалог культур волжских народов».

Мероприятие прошло с 14 по 18 августа. Участниками экспедиции стали представители общественных организаций и учёные, которые побывали в Республиках Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Самарской, Нижегородской областях, где в рамках экспедиции прошли круглые столы и семинары. На пути следования участники обсуждали вопросы в сфере национальной политики и противостояния угрозам в современном мире.

– Не забывайте, каждый третий россиянин по месту жительства – волжанин, – заявил корреспонденту «Всеволожских вестей» первый заместитель министра культуры и национальной политики Республики Мордовия Александр Карьгин. Так что на берегах Волги и ее многочисленных притоков проживает треть всего населения России. Издавна в мире и согласии здесь живут русские, мордва, чуваши, татары и другие народы. Исторически мордва много столетий населяет её берега, только треть народа живёт в республике, а большая часть в других регионах Поволжья. Красота Волги помогает решать сложные вопросы.

Не секрет, что некоторые сограждане считают, что общероссийская гражданская идентичность – россияне – якобы призвана вытеснить идентичность этническую, т.е. мордовскую, русскую, татарскую и вообще всех 193 народов, нашу страну населяющих. Участники фестиваля сошлись во мнении, что это, конечно, далеко не так. Даже в нынешнее, непростое для страны время огромные средства выделяются именно на сохранение культурного многообразия России, чтобы в государстве не пропал ни один из 239 национальных языков, чтобы каждый мог в этническом плане оставаться самим собой, являясь одновременно гражданином единой страны.

Ирэн ОВСЕПЯН

Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Макарьево – Болгары – Самара