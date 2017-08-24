Поздравляем коллег!

В среду, 23 августа, открылся XXI фестиваль средств массовой информации Ленинградской области, в рамках которого за большие профессиональные достижения наградили наших коллег. Надо сказать, что два года назад у областных журналистов появился свой собственный творческий конкурс – по существу, аналог «Золотого пера». Победителям конкурса – лучшим «по ремеслу» – присуждаются премии правительства Ленинградской области. В этом году, как и в прошлом, вручение престижных премий происходило по шести номинациям. Приятно отметить, что среди награждённых есть и журналисты из нашего района.

Ирэн Овсепян редактор отдела по социальным проблемам газеты «Всеволожские вести» за серию материалов о социально-экономическом развитии региона признана лауреатом премии правительства Ленинградской области в сфере журналистики в номинации «За лучшую публикацию в печатном СМИ Ленинградской области». Приз был присуждён за цикл материалов о социально-экономическом развитии 47 региона. На конкурс были направлены материалы о привлечении инвестиций в регион, проблемах с импортозамещением, о том, как в Ленинградской области решают вопросы обманутых дольщиков, а также репортажи с ведущих фермерских хозяйств Всеволожского района.

В этой же номинации за материал «Кирпич с подписью» отмечена и редактор газеты «Морозовский вестникъ» Ольга Тонких (пос. им. Морозова).

Гран-при премии правительства Ленинградской области в сфере журналистики авторитетное жюри присудило Михаилу Чуракову (ООО «Радиокомпания «Полужье», Луга).

Мы гордимся своими коллегами, желаем им новых достижений на профессиональном поприще и, конечно, новых наград!

На снимке Антона ЛЯПИНА: Ирэн Овсепян