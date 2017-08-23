Всеволожский район 22 августа торжественно отметил в Культурно-досуговом центре «Южный» День Государственного флага Российской Федерации. Там же состоялось подведение итогов и награждение победителей районного этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2017».

В фойе КДЦ было празднично от обилия ярких красок и оживленно от большого количества людей – там развернулась впечатляющая выставка участников «Ветеранского подворья» из разных муниципальных образований. Зрительный зал был заполнен до отказа: отметить государственный праздник приехали представители всех поселений Всеволожского района, среди них – много ветеранов и активистов общественных организаций. У каждого в руках был флажок-триколор, который всем дарили при входе.

С теплыми и искренними поздравлениями к гостям праздника обратились представители власти: Андрей Низовский, глава администрации Всеволожского района, Ангелина Плыгун, глава муниципального образования «Город Всеволожск», Татьяна Куликова – помощник депутата Законодательного собрания области Саяда Алиева. От общественности выступил профессор, капитан I ранга Геральд Баско, от Русской православной церкви – отец Герман, протоиерей храма святителя Николая в Воейково.

На торжественном мероприятии Андрей Низовский вручил паспорта гражданина РФ молодым жителям района, которым исполнилось 14 лет: Дарине Шаровой, Альбине Лабазановой, Михаилу Землянскому, Виктории Герасимовой и Ульяне Чупровой.

Продолжением праздника стала церемония награждения победителей и участников смотра-конкурса «Ветеранское подворье», проходившая по номинациям. Награды вручал глава администрации района Андрей Низовский, подарки от имени областного депутата Законодательного собрания – Татьяна Куликова.

В праздничной программе принимали участие актер и исполнитель Виталий Горев, фольк-шоу группа «Колесо», детская эстрадная студия «Арлекино».