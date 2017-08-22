Африканская чума свиней все еще угрожает региону

В настоящее время на территории Российской Федерации сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (АЧС). По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, выявлено 11 новых очагов АЧС среди домашних свиней (Волгоградская, Омская, Владимирская и Псковская области) и 4 инфицированных объекта в дикой фауне.

На начало августа 2017 года в стране в режиме карантина находится 37 очагов АЧС среди домашних свиней и 9 инфицированных объектов в дикой фауне (кабаны). В связи с этим существует вероятность широкого распространения возбудителя африканской чумы свиней, в том числе на ранее благополучных по этой болезни территориях.

На сегодняшний день во Всеволожском районе содержатся в 25 личных подсобных и фермерских хозяйствах 279 голов свиней, сообщает ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района».

Необходимо соблюдать меры профилактики и борьбы по недопущению заноса возбудителя АЧС на территорию Всеволожского района, которые заключаются в следующем:

- содержание свиней в надежно огороженных свинарниках, без свободного выгула;

- регулярная очистка и дезинфекция свинарников;

- запрет кормления свиней пищевыми отходами без их трехчасовой проварки (покупка кормов только промышленного производства);

- использование сменной одежды, обуви, отдельного инвентаря для ухода за свиньями;

- запрет посещения хозяйств, свиноподворий посторонними лицами;

- проведение обработок свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых, постоянная борьба с грызунами;

- покупка здоровых свиней с проведением предварительного согласования (только с ветеринарно-сопроводительными документами), ввод их в стадо после проведения карантинирования, регистрация свинопоголовья в районной ветеринарной станции;

- запрет подворного убоя, реализации и переработки свинины без ветеринарного осмотра и ветсанэкспертизы продуктов убоя;

- в случае заболевания, гибели свиней – немедленное уведомление государственной ветеринарной службы;

- предоставление поголовья свиней для ветеринарного досмотра, проведение вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других ветеринарных обработок;

- утилизация биоотходов (трупы, отходы от их содержания и переработки) строго в установленных местах.

При возникновении вспышки АЧС, при строгом соблюдении карантинных мероприятий, проводится полная ликвидация свинопоголовья в очаге и первой угрожаемой зоне.

Следует помнить, что за действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и ее распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней, обнаружении трупов свиней и диких кабанов следует немедленно сообщать в государственную ветеринарную службу Всеволожского района по телефонам 8 (813-70) 20-053, 8 (813-70) 45-105, телефон «горячей линии» 8-921-855-94-85.