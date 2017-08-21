19 августа во Всеволожском районе прошёл X Токсовский веломарафон. Соревнования были организованы на дистанциях: 51 километр и 26 километров. Путь пролегал по лесным тропам, прилегающим к посёлкам Токсово, Кузьмоловский и деревне Сярьги. Трасса оказалась достаточно сложной, особенно для тех, кто собирался ехать на время, то есть на результат.

В общей сложности в веломарафоне приняло участие 600 человек. Они приехали из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Карелии, Архангельской и Новгородской областей и даже из Финляндии. В этот день погода их побаловала, но самым большим сюрпризом стало то, что все участники на финише получили красивую памятную медаль юбилейного Токсовского веломарафона. Любители велоспорта единодушно отметили прекрасную организацию соревнований.

Токсовский веломарафон стал VII, предпоследним этапом из Кубка веломарафонов Ленинградской области 2017 года. Кубок веломарафонов Ленинградской области является одним из самых популярных среди любителей горного велосипеда в России. Он включает в себя 8 этапов. После Токсовского пройдёт Лемболовский марафон – «Горные вершины». Это будет последний этап Кубка веломарафонов Ленинградской области, и состоится он в нашем районе 10 сентября.

Людмила ОДНОБОКОВА