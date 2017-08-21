На днях из Росстата поступили бодрые рапорты о нулевой инфляции за неделю. С этими данными готовы поспорить многие россияне. Они уверяют: цены выросли. По неофициальным данным, сограждане в среднем урезали свои расходы на продукты на 10 процентов. При этом меньше покупать не стали. Просто более дорогие товары заменяют дешёвыми. И все это на фоне того, что экономика растёт. Только вот парадокс, экономить россияне стали больше…

«Инфляция – это когда карманы рвутся от денег, а на новый пиджак все еще не хватает», – учил нас на факультете азам рыночной экономики бородатый преподаватель. Сегодня львиная доля россиян обнаружила невидимую руку инфляции в своих карманах и кошельках.

Эксперты исследовательского центра «Ромир» шутят: надо меньше пить и закусывать. Согласно их статистике алкоголь в прошлом году подорожал на 12%, а цены на продукты выросли на 7%. Инфляция просто липнет к нашей экономике, как банный лист. Ведь, по последним данным, только за полгода она составила более 4%, – отмечают специалисты.

О страхах россиян перед ростом цен и о том, как успокоить сограждан, читайте в материале Ирэн Овсепян в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».