Во Всеволожске отметят День Государственного флага

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в Культурно-досуговом центре «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 в 12.00 пройдет районное праздничное мероприятие – «Флаг – символ Великой России».

В программе праздника состоится торжественное поднятие Государственного флага РФ, исполнение Гимна РФ, торжественное вручение паспортов гражданам РФ, достигшим 14 лет, чествование победителей районного этапа конкурса «Ветеранское подворье – 2017» с вручением грамот и ценных подарков, праздничный концерт с участием творческих самодеятельных коллективов Всеволожского района и фольк-шоу группы «КОЛЕСО» – участника телепроекта «Новая звезда».

В мероприятии примут участие делегации городских и сельских поселений Всеволожского района, в которые преимущественно войдут представители общественных организаций и объединений, жители поселений, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие Всеволожского района, представители молодежи и воинских частей.