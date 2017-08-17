В субботу, 12 августа, в лагерь «Молодежный» приехали гости, чтобы провести для ребят утреннюю зарядку. Организаторами такого необычного мероприятия выступили комиссия по делам несовершеннолетних, отдел по молодежной политике районной администрации и подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Всеволожскому району.

Данная инициатива реализуется уже второй год. 10 августа она прошла в лагере «Островки», а в этот раз делегация отправилась в «Молодежный». Зарядка прошла под зажигательную музыку и подарила всем позитив и хорошее настроение.

Подробнее об этом читайте в материале Екатерины Королевой в ближайшем выпуске газеты «Всеволожские вести».