Облик страшен и зловещ. Берегитесь – это клещ!

По данным эпидемиологического мониторинга, осуществляемого Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, на 14 августа 2017 года в лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью по поводу присасываний клещей обратилось 5798 человек.

Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 1258 случаев присасывания клещей, что на 4,7% выше, чем в 2016 г., из них 299 детей имели полный курс прививок против клещевого энцефалита (КВЭ).

В сравнении с 32-мя неделями 2016 г. число пострадавших от укусов клещей выше в 2,9 раза, в т. ч. среди детей до 17 лет в 4,7 раза.

Больше всего пострадавших от присасывания клещей (71% от общего количества) зарегистрировано в Тихвинском, Подпорожском, Бокситогорском, Гатчинском, Киришском, Волховском, Всеволожском, Лужском районах.

Наибольшее число укусов (68%) жители области получили при посещении лесных массивов. В сельских населенных пунктах в садоводствах пострадали 13,2%, на кладбищах – 1,5%, парках и скверах – 1,3%.

Зарегистрирован клещевой энцефалит в 16 случаях и заболевания клещевым боррелиозом – 26 случаях, в том числе у троих детей.