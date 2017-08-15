Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС объявил о старте административной реформы в регионе: «Я только что в вашем присутствии сжёг за собой мосты, заявив о реформе публично: обратной дороги нет».

Административную реформу в Ленобласти инициировали дважды: в 2014 и 2016 году, но она каждый раз натыкалась на сопротивление бюрократической машины. Вместо сокращения госаппарата происходило его расширение. Сейчас – третья попытка. На этот раз, как уверяет Александр Дрозденко, поставлены четкие цели, есть понимание сути реформирования, есть единомышленники.

Прежде всего, административная реформа предполагает сокращение накладных расходов на содержание аппарата правительства, ликвидацию параллельных, дублирующих функций в подразделениях комитетов, централизацию исполнения ряда госполномочий, сокращение юридических лиц, передачу некоторых непрофильных функций в ведение госпредприятий и госучреждений.

Коснется реформа и муниципалитетов области. Сейчас три четверти городских и сельских поселений получают значительные субсидии из областного бюджета. И хотя муниципальные образования первого уровня отличаются друг от друга и по численности населения, и по своим экономическим возможностям, аппараты управления у них практические одинаковые. Поэтому для муниципалитетов, получающих из областной казны более 50 процентов своего бюджета, будут введены нормативы по численности аппарата. Им придётся либо затянуть пояса, либо предпринять эффективные меры по увеличению доходов местного бюджета и выводу поселения из числа дотационных.

«Реформа эта непростая, я отдаю себе отчёт в том, во что мы втягиваемся, – сказал губернатор. – Провести её мы должны быстро, но поэтапно: первый этап – до мая, второй – до июня, третий – до июля 2018 года». Перед этим предстоит глубокая аналитическая работа, серьёзный аудит на уровне крупных российских и зарубежных центров, после чего будут приниматься конкретные кадровые решения. Ожидается, что только в администрации Ленобласти будет сокращено около 10% сотрудников, то есть порядка 150–200 человек.