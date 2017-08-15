Оформление социальных пособий и компенсаций в Ленинградской области до конца 2017 года полностью будет переведено в МФЦ.

«Возможности МФЦ, которые создавались для того, чтобы постепенно передать туда все госуслуги по оформлению документов, необходимо использовать шире», – считает глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

В МФЦ услуги будут оформляться по принципу «одного окна», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

С 16 августа в пилотном режиме МФЦ начинают прием заявлений граждан на оформление социальных услуг в Бокситогорском, Подпорожском, Тихвинском и Приозерском районах. До конца года сервис откроется во всех областных МФЦ. До этого соцуслуги по-прежнему можно будет оформить и в отделах социальной защиты населения в районных администрациях, однако постепенно время приема в администрациях будет сокращаться.

С октября к оформлению соцуслуг в МФЦ присоединятся Волосовский, Волховский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лужский, Сланцевский и Тосненский районы; с ноября – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Ломоносовский районы и Сосновоборский городской округ.