12 августа в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в городском парке Сосновка, представители Региональной общественной организации ветеранов авиации «Серебряные крылья» провели мероприятие, посвящённое 105-летию Воздушно-космических сил РФ.

Парк Сосновка разбит на месте бывшего военного аэродрома, на котором в 1941–1944 годах базировалось несколько авиационных полков. Отсюда пилоты вылетали на защиту Дорогу жизни. Среди этих полков – 44-й скоростной Краснознамённый БАП, в котором служил экипаж капитана Алёшина. 12 июля 1942 года именно с аэродрома Сосновка экипаж отправился в свой последний полёт. В этом году мы отмечали 75 лет со дня, когда был совершён их беспримерный подвиг.

12 августа в честь 105-летия Воздушно-космических сил РФ у памятника в парке Сосновка состоялся митинг, затем в торжественной обстановке к могилам погибших авиаторов были возложены цветы. В церемонии принимали участие многие известные личности, например, генерал-майор В.Е. Литвиненко; летчик-ас, который в Книге лётных рекордов числится под номером 76, командир первой эскадрильи «Русских витязей» Г.А. Лалаев; лётчик-космонавт полковник В.А. Волошин, которого в своё время готовили к полёту вокруг Луны. Среди почётных гостей были также участник Великой Отечественной войны, пилот самолёта-разведчика Ю.П. Коломиец и дочь Героя Советского Союза П.А. Пилютова – Тамара Петровна Пилютова.

Корреспонденту Людмиле Однобоковой удалось взять эксклюзивное интервью у дочери легендарного лётчика, которое можно прочитать в одном из ближайших номеров «Всеволожские вести».