Специалисты СЗППК расскажут о работе мобильного приложения «Пригород» в Выборге, Всеволожске и на станции Вырица.

15 августа на вокзале города Выборга, станциях Всеволожская и Вырица пройдет день информирования о работе мобильного приложения «Пригород». В период с 07.00 до 09.30 на станции Всеволожская, с 08.00 до 10.00 на станции Вырица, а также в период с 12.00 до 13.00 на вокзале города Выборга специалисты АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» ответят на вопросы пассажиров и помогут оформить билет на пригородный поезд с помощью мобильного приложения. В местах встречи с пассажирами сотрудники будут находиться за консультативными стойками.