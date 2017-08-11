В Новом Девяткино 12 августа состоится турнир по стритболу среди мужских команд, приуроченный к празднованию Дня физкультурника. Состязания начнутся в 11 часов на спортивных площадках у летней сцены.

Стритбол – это уличный баскетбол, появился он в 50-е годы прошлого века в США, но отличия от баскетбола у него всё-таки имеются. Стритбол не требует специальных помещений, турниры можно проводить прямо на улицах. Игровая площадка вдвое меньше баскетбольной и только одно кольцо.

Еще одним заметным отличием этих двух видов спорта является количество игроков в командах. В стритболе обычно играют «три на три» (плюс один игрок находится в запасе).

В баскетболе правила давно строго регламентированы, в стритболе всё значительно проще.

В уличный баскетбол обычно играют под музыку – мелодии хип-хопа или репа, лишний раз напоминающие, что этот вид спорта родился в бедных негритянских кварталах США.

Различия не отменяют главного: эти два вида спорта роднит красота и зрелищность игры.