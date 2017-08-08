Генеральный план Бугровского сельского поселения уже во второй раз был отправлен на доработку Градостроительным советом Ленинградской области. Основные причины — недоработка схемы улично-дорожной сети, недостаток прогулочных зон и зелёных насаждений, отсутствие социальных объектов и участка под станцию метрополитена.

Власти Ленинградской области рассматривают Бугровское поселение в составе агломерации с территорией Мурино, между поселениями необходимо создать буферную зону с парком и общественно-деловым пространством. Внутри жилых кварталов в шаговой доступности должны быть предусмотрены прогулочные зоны. Предложенный повторно вариант изменений в генплан включал один парк на 15 га с бульваром, – сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«Проектировщики забыли указать станцию метро, которая предусмотрена в плане перспективного развития метрополитена Санкт-Петербурга. Также у нас остались вопросы, касающиеся дорожной инфраструктуры: требуется предусмотреть единую транспортную систему с учётом движения общественного транспорта, ее связью с кольцевой автодорогой и пробивкой на проспект Культуры. Когда мы увидим проект сбалансированным и гармоничным, тогда и примем его», — прокомментировал заместитель председателя правительства Михаил Москвин.

Первый раз генплан Бугровского сельского поселения был отклонён в декабре 2016 года, когда проектировщик не предусмотрел перспективы интенсивного развития двух граничащих населённых пунктов и не включил функциональные пространства, которые снижали бы плотность застройки.