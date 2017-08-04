В этом году произошло важное событие в спортивной жизни Всеволожского района. Постановлением главы администрации Всеволожского района А.А. Низовского от 13 апреля 2017 года Всеволожская спортивная детско­юношеская школа (бывшая ДЮСШ) переименована в Муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва» (МБУ ВСШОР). В связи с этим мы попросили её директора – Максима Александровича Алёшина – ответить на некоторые вопросы.

– Школа олимпийского резерва – это звучит гордо. Как удалось достичь такого признания?

– В нашей школе очень активно развиваются два олимпийских вида спорта: тхаэквондо ВТФ и спортивная борьба. Нашего воспитанника Илью Волкова называют кандидатом номер один на Паралимпиаду 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Но не только это повлияло на изменение статуса. Чтобы спортивное учреждение получило звание «Школа олимпийского резерва», оно должно соответствовать целому ряду строгих требований. Например, должно быть не менее 50% тренеров, которые имеют высшую категорию. Мы отправляли в Комитет по спорту Ленинградской области огромный пакет документов. В нём были отражены результаты наших воспитанников начиная с 2014 года. А результаты были высокие. За последние четыре года в школе был воспитан мастер спорта международного класса (это – Милана Дрямова, тхаэквондо ВТФ), победители международных и всероссийских соревнований. В первую очередь, в этом заслуга наших тренеров.

– Что должно измениться в работе школы после того, как она стала работать в новом режиме?

– Теперь у нас не просто школа для обучения детей, у нас – учреждение, в котором дети и взрослые проходят подготовку по федеральным стандартам Министерства спорта. Главный результат работы нацелен на выполнение спортивных разрядов. Мы подняли себе планку – а это большая ответственность. За каждый результат своего воспитанника тренер будет получать надбавку к зарплате. Размер надбавки будет чётко прописан, начиная от первенства Ленинградской области, затем – Спартакиада Российской Федерации, чемпионаты мира и Олимпийские игры. Это – серьёзный стимул для развития творческой работы.

– А не получится, что тренер будет преимущество отдавать результативным детям, а на остальных мало обращать внимания?

– Нет. Во-первых, чтобы найти талантливого ребёнка, надо просмотреть и обучить спорту большое количество детей. Только в процессе тренировок может выделиться мальчик или девочка с особыми перспективами. И чем больше детей вовлечены в тренировки, тем больше шансов найти и воспитать мастера. Кроме того, одарённому спортсмену для развития нужны соперники, нужна сильная команда. Поэтому мы нацеливаем тренеров на достижение результатов не в ущерб массовому спорту. Нам нельзя брать меньше детей, нужно больше. Думаю, что теперь тренеры, наоборот, будут бороться за каждого. Если раньше было так – ушёл ребёнок в другую группу спортивной подготовки, у тренера от этого ничего не изменилось, он продолжал отрабатывать своё количество часов, а на освободившееся в секции место приходили новый мальчик или девочка, то теперь – если тренер упустит хорошо подготовленного ребёнка, это, грубо говоря, ударит его по карману. И я думаю, что тренер должен стать как классный руководитель, даже больше. Он обязан создать сплочённый коллектив, в котором ребёнку было бы интересно жить, чтобы он не уходил из команды. Тренер должен теснее общаться с родителями, чувствовать свою ответственность, если у ребёнка в жизни происходит что-то не так, советовать детям, какие книги читать, какие фильмы смотреть и так далее. Это – большая интересная работа.

– Вы упомянули, что у вас будут проходить подготовку не только дети, но и взрослые?

– В детско-юношеской спортивной школе по регламенту должны обучаться дети от 7 до 18 лет. После этого спорт-смены отчисляются из школы, а куда они уходят? Кому-то удаётся продолжать занятия спортом, кто-то не сможет найти себе применения и забросит спортивные занятия. Сейчас мы стали Школой олимпийского резерва и имеем право держать у себя спортсмена до 30 лет – при условии, если он продолжает активно выступать на соревнованиях, является членом сборной Ленинградской области или сборной Российской Федерации. Он, конечно, может уйти в другое спортивное учреждение, но по желанию может остаться у нас, где ему создаются условия для тренировок, где его личный тренер. Более того – с сентября 2017 года в нашей школе появится ставка спортсмена. То есть мы можем устроить к себе на работу на должность «спортсмен». Он будет получать за это зарплату, у него будет идти стаж в трудовую книжку.

– Но для такой престижной организации нужно и соответствующее спортивное учреждение. А во Всеволожске не было отдельного здания для спортивной школы.

– В этом году глава администрации Всеволожского района Андрей Александрович Низовский решил этот вопрос. В апреле 2017 года Всеволожской школе олимпийского резерва передано в безвозмездное пользование здание бывшего ПТУ по адресу: город Всеволожск, улица Приютинская, дом 13. Сейчас идёт соответствующая реконструкция. Мы планируем сделать два спортивных зала на верхних этажах: один для спортивной борьбы и гимнастики, другой – для игровых видов спорта. Внизу будет тренажёрный аэробный зал, где спортсмены будут заниматься растяжкой и другими упражнениями. Надеемся установить кардиотренажёры с педалями. Всё это будет сделано с учётом для людей с ограниченными возможностями. В здании запланированы пандусы, специальные приспособления в туалетной комнате. Реконструкция рассчитана на несколько лет, но, начиная с первого этажа, мы постепенно будем вводить в строй. У нас есть ещё одна приятная новость. В этом году удалось пробить капитальный ремонт здания спортивной школы в посёлке имени Морозова. В двух залах уже проведён ремонт пола. И у этого здания появится своя котельная. Это очень важно, ведь в посёлке имени Морозова часто проводятся соревнования всероссийского уровня. Ориентировочно срок ввода котельной – февраль 2018 года.

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Есть ещё много других нюансов, которые отличают школу олимпийского резерва от детско-юношеской спортивной школы. Но это – тема для специалистов. Для жителей Всеволожского района, для родителей важно то, что наш район делает широкие шаги в сторону большого спорта. И наступит время – мы сможем возродить былую славу спортивной столицы Северо-Западного региона.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА