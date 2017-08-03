В ближайшую пятницу выйдет очередной выпуск нашей рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать об усмирении сотрудниками Росгвардии коварной леди средних лет, набросившейся на соперницу с топором; ужаснуться циничности молодого жителя Нового Девяткино, «заказавшего» киллеру убийство своей юной жены; порадоваться, что в районе стало одной свалкой меньше. Также поклонников рубрики ожидает короткий рассказ о похождениях пятнадцатилетнего трудного подростка, присланного в детский лагерь «Островки» на перевоспитание и совершившего оттуда дерзкий побег; информация о недобросовестной компании, утаившей налоги на сумму 25 миллионов рублей, и подробности задержания иностранного гражданина, преступно завладевшего печатью УФСИН.