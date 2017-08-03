В Ленинградской области завершены ремонтные работы на восьми трассах регионального значения. При обновлении дорог были расчищены полосы отвода, укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики. После ремонта нанесена горизонтальная износостойкая дорожная разметка на основе термопластика.

Новое асфальтобетонное покрытие уложено на участке в начале Колтушского шоссе; на трассах «Новая Пустошь – Невская Дубровка» и «Станция Магнитная – поселок имени Морозова» во Всеволожском районе; дороге «Кириши – Городище – Волхов» в Волховском районе; Рощинском шоссе; трассах «Молодежное – Верхнее Черкасово» и «Зверево – Малиновка» в Выборгском районе; дороге «Пустошка – Вырица» в Гатчинском районе. Общая стоимость ремонтных работ составила около 200 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На Рощинском шоссе также выполнено переустройство автобусных остановок, а на дороге «Новая Пустошь – Невская Дубровка» по предложению заказчика ремонта – ГКУ «Ленавтодор» – подрядчик применил комплекс новых технологий: было использовано асфальтовое покрытие с добавлением резинового гранулята. Это позволит улучшить дренажные свойства асфальта, а также повысит его сопротивляемость резким перепадам температур во время зимы.

Свойства нового полотна проверяются дорожной лабораторией «Ленавтодора»: пробы асфальта подвергаются испытаниям на специальном оборудовании.

ГКУ «Ленавтодор» также заключил государственные контракты на ремонт десяти участков региональных дорог в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском и Киришском районах.