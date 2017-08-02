Александр Дрозденко о социальном предпринимательстве и медицинских инновациях

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 1 августа побывал с деловым визитом во Всеволожске.

На заседании координационного совета по делам малого бизнеса, которое состоялось в Культурно-досуговом центре «Южный» в первой половине дня, руководитель региона особо подчеркнул роль социального предпринимательства, сказав, что «областное правительство предпринимает все усилия, чтобы представители социально ориентированного бизнеса могли активно пользоваться государственной поддержкой и получали субсидии из бюджета».

В ходе рабочей поездки Александр Дрозденко посетил Всеволожскую межрайонную клиническую больницу, где ознакомился с работой «Вежливой регистратуры» поликлиники, организацией неотложной и гериатрической помощи, системой информатизации лечебно-диагностического отделения, а также с ходом работы пилотного проекта «Дистанционное диспансерное наблюдение пациентов с использованием персональных устройств», который реализуется в больнице с 2015 года, посетил здание строящейся детской поликлиники, а также побеседовал с врачами. Губернатор подчеркнул, что все инновационные идеи реализуются в этом медицинском учреждении на «отлично».

Материал, посвященный визиту губернатора во Всеволожск, будет опубликован в пятницу, 4 августа.