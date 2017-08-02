Что ни говори, а поезда «Ласточки» себя оправдали. Запущенная в 2016 году «Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Мельничный Ручей» всегда заполнена. Возможно, во Всеволожском районе появится ещё одна «Ласточка».

В Автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в настоящий момент обсуждают детали запуска скоростной электрички по маршруту «Санкт-Петербург – Левашово – Сертолово». Ожидается, что «Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Сертолово» начнёт ходить регулярно через два года.

Людмила Однобокова