Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» уверенно шагает по всеволожской земле. Победители муниципального этапа станут участниками районного конкурса. 22 июля в Дубровском поселении были названы лучшие садоводы-огородники-животноводы-цветоводы. В номинации «Лучший животновод» победили супруги Калины – Ольга Владимировна и Михаил Николаевич. В номинации «Самый благоустроенный участок» победительницей стала Валентина Ивановна Цветкова. Ее участок поражает разноцветьем и большим количеством цветов – очень красиво!

В номинации «Преемственность поколений» первое место у семьи Зуевых – Валентины Ивановны и Евгения Борисовича. В номинации «Лучший цветовод» победу одержала Светлана Владимировна Кушнер. Ее цветочными композициями можно любоваться с ранней весны до поздней осени.

Победителем в номинации «Лучшее ветеранское подворье» стала семья Марины Николаевны и Александра Александровича Гусевых, в хозяйстве которых более 100 голов птицы: разные и даже диковинные породы кур, индюков, гусей. Есть ещё четыре дойные козы, один козел, восемь маленьких козлят; около 90 кроликов. На земельном участке находятся две теплицы, грядки с овощами, фруктовые деревья. Украшают участок многочисленные цветы.

В этом году появилась номинация «Лучший цветник у многоэтажного дома». Победила в этой номинации Рябчикова Тамара Васильевна.

Лучшим овощеводом была признана Ольга Анатольевна Сапогова, овощеводческий стаж которой более 25 лет.