Мобильное приложение «Берегите лес», созданное федеральным бюджетным учреждением «Авиалесоохрана», доступно обладателям мобильных устройств, работающих на платформах Windows Phone, Apple iOS и Android. Ежедневно информацию о пожароопасной обстановке в регионе на портале учреждения размещает отдел охраны и защиты лесов комитета по природным ресурсам Ленинградской области. С помощью приложения удастся значительно сократить время, проходящее от момента обнаружения лесного пожара до его ликвидации.

С начала пожароопасного сезона 2017 года в лесах Ленинградской области возникло 85 пожаров общей площадью 33,42 га, что в два раза меньше показателей аналогичного периода 2016 года. Средняя площадь одного лесного пожара на землях лесного фонда составила 0,25 га. Все возгорания ликвидированы в день обнаружения.

Жители Ленинградской области получили возможность срочно передавать информацию о пожарах в специальные службы.