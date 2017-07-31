На вопросы журналистов отвечает Ангелина Плыгун

Гостем очередного заседания пресс-клуба газеты «Всеволожске вести» в минувшую пятницу стала Ангелина Александровна Плыгун – глава МО «Город Всеволожск», председатель городского совета депутатов. Конечно, журналистов прежде всего интересовал вопрос объединения администраций районного центра и района.

Когда произойдёт объединение, какие полномочия остаются за действующей администрацией города Всеволожска, кто будет возглавлять орган исполнительной власти города – об этом читатели смогут узнать из материала, который будет опубликован 4 августа.