В воскресенье, 30 июля в поселке Углово прошел праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота, который по традиции отмечается в последнее воскресенье июля. Он был совмещен с районным фестивалем «Область молодая».

Организаторами выступили отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района и Дом культуры «Свеча». Праздничные гулянья развернулись на пляже поселка Углово. День Военно-Морского Флота решено было отметить веселыми играми, конкурсами и танцами, к участию в которых приглашались все желающие. В рамках фестиваля «Область молодая» выступили делегации различных поселений нашего района. Они приготовили для гостей праздника танцевальные и вокальные номера.

Екатерина КОРОЛЕВА

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