От Года истории к Году туризма

2018 год в Ленинградской области пройдет под девизом Года туризма.

Выборг принял эстафетную палочку от Гатчины.

«Год истории в Ленинградской области уже позволил вернуть к жизни многие памятники нашей земли. Эту работу, конечно, будем продолжать. Следующая наша задача — чтобы эти возрожденные объекты увидели не только мы с вами. Ленинградская область — неповторимая, удивительная, заповедная земля. Нам есть, что показать людям, чем удивить и поразить. Именно поэтому я торжественно объявляю очередной Год Ленинградской области Годом туризма. Благодаря этому Году и нашей совместной работе мы модернизируем гостиничную и транспортную инфраструктуру, вдохнем новую жизнь в культуру, благоустроим малые города ленинградской земли», — сказал губернатор Александр Дрозденко, выступая на праздновании Дня Ленинградской области.

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Свой 91-й день рождения Ленинградская область будет отмечать в старинном Выборге. Об этом губернатор Александр Дрозденко объявил в Гатчине на торжествах по случаю 90-летия региона. На право провести праздник претендовали также Всеволожск, Кировск, Копорье, Новая Ладога, Подпорожье, Сосновый Бор и Шлиссельбург. Заметим, что Выборг уже во второй раз будет принимать гостей по случаю дня рождения области: там же отмечали в 2009 году 82-ю годовщину региона.

Фото Антона ЛЯПИНА