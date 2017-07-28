Во Всеволожском районе закрыт несанкционированный полигон площадью 13 га.

Проблема несанкционированных свалок постоянно находится под контролем правительства Ленинградской области. Недавно комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Всеволожского району Ленинградской области пресечена незаконная деятельность по размещению и утилизации отходов различных классов опасности в деревне Новосергиевка Всеволожского района, – сообщает профильный комитет ЛО. Несанкционированная свалка, на территории которой располагались самодельные печи для сжигания отходов, занимала 13 га земель сельскохозяйственного назначения. Во время проверки на объекте велись работы по приему и сжиганию мусора. Указанная незаконная деятельность пересечена, изъяты печи для сжигания отходов кустарного производства и транспортные средства, осуществлявшие доставку мусора на незаконную свалку.

Лабораторией подведомственного учреждения комитета – ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» взяты для проведения химического анализа пробы воздуха, почвы и отходов на несанкционированном полигоне. В отношении установленных нарушителей комитетом и сотрудниками силовых ведомств будут проведены дополнительные проверочные мероприятия.