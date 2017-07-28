Мусор сжигали на землях сельхозназначения
Во Всеволожском районе закрыт несанкционированный полигон площадью 13 га.
Проблема несанкционированных свалок постоянно находится под контролем правительства Ленинградской области. Недавно комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Всеволожского району Ленинградской области пресечена незаконная деятельность по размещению и утилизации отходов различных классов опасности в деревне Новосергиевка Всеволожского района, – сообщает профильный комитет ЛО. Несанкционированная свалка, на территории которой располагались самодельные печи для сжигания отходов, занимала 13 га земель сельскохозяйственного назначения. Во время проверки на объекте велись работы по приему и сжиганию мусора. Указанная незаконная деятельность пересечена, изъяты печи для сжигания отходов кустарного производства и транспортные средства, осуществлявшие доставку мусора на незаконную свалку.
Лабораторией подведомственного учреждения комитета – ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» взяты для проведения химического анализа пробы воздуха, почвы и отходов на несанкционированном полигоне. В отношении установленных нарушителей комитетом и сотрудниками силовых ведомств будут проведены дополнительные проверочные мероприятия.