В военном городке Агалатово, на территории котельной №62, 26 июля была проведена антитеррористическая тренировка, которая является частью мероприятий, осуществляемых МП «Агалатово-сервис» в рамках комплексной программы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, – сообщает официальный сайт поселения.

Тема учений – «Оценка эффективности системы физической защиты объекта ТЭК при попытке совершения акта незаконного вмешательства в отношении критического элемента объекта».

На учениях присутствовал главный специалист отдела контроля обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Тренировка проводилась с целью отработки действий сотрудников охраны при попытке совершения акта незаконного вмешательства в отношении объекта ТЭК, а также уточнения порядка взаимодействия охранников с оперативным персоналом объекта. Кроме того, в ходе учений были изучены вопросы выполнения первичных мероприятий при возникновении нештатной ситуации.

Обстоятельства тренировки были максимально приближены к реальным. Условный нарушитель проник на территорию котельной. Персонал объекта, обнаружив попытку совершения акта незаконного вмешательства, действовал в соответствии с планом охраны – вызывал группу быстрого реагирования. Прибывшая группа быстрого реагирования охранного предприятия произвела осмотр объекта и блокировала нарушителя. Сотрудники ГБР ОП условно передали нарушителя правоохранительным органам.

Задача тренировочного занятия была выполнена в полном объеме. Дежурные службы и ответственные лица МП «Агалатово-сервис» отработали учебные цели тренировки в соответствии с планом.