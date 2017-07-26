По данным эпидемиологического мониторинга, осуществляемого областным Роспотребнадзором, на 24 июля в лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью по поводу присасываний клещей обратились 5097 человек, на 6,1% ниже аналогичного периода 2016 года и ниже среднего многолетнего уровня на 1,8%.

Но если говорить о детях в возрасте до 17 лет, то зарегистрировано 1125 случаев присасывания клещей, что на 0,6% выше, чем в 2016 г., из них 247 детей имели полный курс прививок против КВЭ.

Присасывания клещей зарегистрированы во всех 17 районах области: Тихвинский – 809, Подпорожский – 552, Бокситогорский – 509, Гатчинский – 448, Киришский – 396, Волховский – 352, Всеволожский – 328, Лужский – 318, Лодейнопольский – 283, Тосненский – 233, Кингисеппский – 221, Кировский – 162, Волосовский – 144, Сланцевский – 146, Выборгский – 91, Приозерский – 70 и Ломоносовский – 35.

Больше всего укусов – 63,8% от числа всех пострадавших, жители области получили при посещении лесных массивов, в населенных пунктах, в садоводствах – 13,7%, на кладбищах – 1,6%, парках и скверах -1,5%.

Экстренную серопрофилактику клещевого энцефалита получили 324 человека, из них 247 детей.

На 24 июля зарегистрировано 12 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом: в Тихвинском – 4 случая, Бокситогорском – 3 случая, по 1 случаю в Гатчинском, Всеволожском, Киришском, Лужском и Ломоносовском районах (2016 г. – 20).

Зарегистрировано 19 случаев заболеваний клещевым боррелиозом, в том числе 2 случая среди детей: по 4 – в Тосненском, Лужском, Тихвинском, 3 – во Всеволожском, 2 – в Киришском, по одному случаю – в Волосовском и Ломоносовском районах (2016 г. – 29).

Проведены исследования 4881 клеща, снятых с пострадавших. Зараженность клещей вирусом клещевого вирусного энцефалита составила 0,55%, возбудителем боррелиоза – 42,1%, эрлихиозом – 8,9% и анаплазмозом – 0,55%.

На 24.07.2017 г. акарицидные обработки проведены на территории общей площадью 2134,987 (107,9 % от плана), в т.ч. в летних оздоровительных учреждениях 945,8917 га (111,6 % от плана), из них в загородных 614,8 га и в ЛОУ с дневным пребыванием детей – 285,93 га. Эффективность акарицидных обработок составила 100%.