Вчера, 19 июля, в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития туризма. В нем приняли участие представители комитета по туризму Ленинградской области, районной администрации, туристического бизнеса и музеев.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова.

– Туристическая отрасль имеет все предпосылки для развития, – отметила Елена Ивановна. – К сожалению, пока это направление в начале становления. И, как недавно отметил председатель правительства Дмитрий Медведев, в России задействовано только 17% туристического потенциала. Тем не менее у отрасли есть огромные перспективы.

Инструктор отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Александра Миклина рассказала о туристических возможностях района.

– У нас много исторических и природных достопримечательностей, – отметила она. – Интерес туристов к району растет. В прошлом году турпоток увеличился на 10,8%, в районе побывали 148 тысяч туристов. Поступления от туристической отрасли составили более 187 млн руб., из которых большую часть получил областной бюджет.

Заместитель председателя комитета Ленинградской области по туризму Марина Исакова рассказала участникам круглого стола о проекте «Серебряное ожерелье России», в котором участвует и Всеволожский район.

После дискуссии участники круглого стола отправились в музей «Всеволожск в годы блокады» в КДЦ «Южный».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА