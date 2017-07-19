В Румболовском парке Всеволожска 22 июля пройдет праздник чистоты «Зеленый Всеволожск» для взрослых и детей.

Жителей города, экоактивистов и неравнодушных людей приглашают убрать излюбленное место прогулок и пикников горожан, которому чуть-чуть не хватает заботы. Организаторы – экологическое движение «Мусора.Больше.Нет Всеволожск». Помощь с инвентарем окажет администрация города. Мероприятие проходит в рамках акции «Субботники каждую четвертую субботу месяца».

12.50 – сбор на поле у шатра, участок на карте: goo.gl/ZREHdz.

13.00–14.30 – уборка подножья Румболовского парка с раздельным сбором отходов: vk.cc/6FU8mG. На месте выдают перчатки и мешки.

С 13.00 – на празднике будет работать зона для детей 3–7 лет от сети клубов раннего развития. Педагоги организуют для маленьких участников стол для творчества, зону для игр с пособиями, место для активных игр и музыкальных минуток.

14.30–16.00 – эковикторина для взрослых с чаепитием, игра «Как уменьшить свой экослед».

Организаторы мероприятия просят участников не забыть взять с собой теплую непромокаемую одежду, удобную закрытую обувь, термос с чаем или бутылку с водой, перекус и хорошее настроение. Кроме того, рекомендуется взять покрывало или плёнку для отдыха на траве.