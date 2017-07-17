На храм в Кудрово установили купол и крест

16 июля после Божественной Литургии по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия в присутствии верующих состоялось воздвижение купола и креста на самый крупный из строящихся в Ленинградской области храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово.

Храм Выборгской епархии Русской Православной Церкви возводится с февраля 2015 года на берегу реки Оккервиль по проекту древнейшего монастырского храма Москвы, построенного в XV веке и сохранившегося до нашего времени, – Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря. Высота храма составит 57 метров, вместимость – 2500 верующих.

Полное освящение храма в Кудрово запланировано на весну 2018 года.

Церемонию посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, представители администрации региона и Всеволожского муниципального района.

Губернатор так прокомментировал это значимое событие: «Сам факт того, что мы сегодня в Кудрово, ставшем уже, по сути, городом Ленинградской области, строим не только жильё и социальные объекты, говорит о том, что мы заботимся не об одном мирском, но и о духовном. Меня очень порадовало, что сегодня здесь очень много прихожан; храм ещё полностью не построен, но люди сюда идут. Значит, он построен в нужном месте и в нужное время».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

